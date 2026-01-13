Son dakika... Murat Çalık ameliyattan çıktı

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda şah damarına yakın bir noktadaki kitle nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu.

3 SAAT SÜRDÜ

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık’ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

2 SAAT SONRA ODAYA ÇIKARILACAK

Çalık’ın ameliyatının iyi geçtiği ve şu anda yoğun bakımda uyutulduğu bilgisi alınırken 2 saat sonra odaya çıkarılacağı ifade edildi.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

İKİ KEZ KEMİK BİYOPSİSİ UYGULANMIŞTI

Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çalık’ın muayenesi sonrasında yeniden ameliyat edilmesine karar verilmişti.