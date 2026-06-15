Son Dakika... Murat Emir açıkladı: Salı günü grup toplantısı yapılmayacak

CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Emir, 16 Haziran Salı (yarın) CHP lideri Özgür Özel başkanlığında yapılması beklenen grup toplantısının yapılmayacağı yönünde karar aldıklarını açıkladı. CHP'li Emir şu ifadeleri kullandı:

''Genel Merkez'imizden Meclis'imize bir grup toplantısı yapmak üzere başvuru olmamış. Grup toplantısı çalışması içinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk. Ve sayın Genel Başkanımız, özellikle örgütlerimizin bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.''

''900 DELEGENİN İMZASI ÇARŞAMBA VERİLECEK''

CHP'li Emir, kurultay çağrısına ilişkin 900 CHP delegesinin toplanan imzalarının 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne götürüleceğini duyurdu.

YENİ PARTİ İDDİALARINA YANIT

CHP'den ayrılıp yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin konuşan Emir, "Çok spekülasyonlar yapılıyor. Biz partimizdeyiz. Baba ocağındayız hiçbir yere gitmiyoruz. Bütün hukuksuzlukları biliyoruz. Biz buradayız partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama elbette ki milyonların umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği masamızın aklımızın bir köşesinde tutuyoruz tutmaya da devam edeceğiz. Sorumluluğumuz milletimizedir." dedi.

''HEPSİ SPEKÜLASYON''

Emir, konuşmasında 'yeni parti için bina tutuldu' iddiasına da değinerek şu ifadelere yer verdi:

''Her türlü seçenek üzerinde çalışılmaktadır. Ama somut bir bilgi olduğu zaman sizinle paylaşacağız. Biz hiç kimseye arka kapı kulisi vermiyoruz. 'Öğrendik, yakınlarından duyduk, şurada açıldı' hepsi spekülasyondur.''

“DİYALOG YA DA UZLAŞMA ZEMİNİ YOK”

Murat Emir, grup toplantısı yapılmama kararının bir yumuşama anlamına gelmediğinin altını çizere şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar tekrar söylüyorum, yani bir diyalog içerisinde değiliz. Bir uzlaşma zemini yoktur. CHP Genel Merkezi'nin bu hafta Meclis'te grup toplantısı yapmama kararını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Çünkü partimizin kamuoyu nezdinde tartıştırılmasından son derece rahatsızız. Bizim grup toplantılarımız parti iç çatışmalarının bir alanı olmamalıdır. Bizim grup toplantılarımızın milletle Saray arasındaki bir mücadele olması gerekir. Tam da bu nedenle biz bunu memnuniyetle karşıladık. Ama böyle bir diyalog, uzlaşı, yumuşama vesaire söz konusu değildir."