Son dakika... Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:56

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:18

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüştü.

TDP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül, ortak basın açıklaması yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEMİZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etmemiz lazım. Güzel bir görüşme oldu. Sayın Sarıgül'e ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİRECEK ADAYDIR"

Sarıgül ise, "Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanını ve arkadaşlarını ağırlamaktan gurur duyduk. Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek adaydır. Barış kazansın, dostluk kazansın, laiklik kazansın" diye konuştu.