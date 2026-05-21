Son dakika... 'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP'den ilk hamle: Parti yönetimi Ankara İl Örgütü'nü genel merkeze çağırdı

21.05.2026 17:37:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP son dakika hamlesi olarak Ankara İl Örgütü'nü genel merkeze çağırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve aynen devamına karar verildi. Buna göre, mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılacak.

CHP'DEN İLK HAMLE

Son dakika gelişmesi olarak, CHP yönetimi Ankara İl Örgütü'nü genel merkeze çağırdı.

GENEL MERKEZ İÇİN ÇAĞRI

CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" denildi.

