Son dakika... 'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi etrafına polis barikatları!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, bugün verdiği kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın "mutlak butlan" yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti.

Mahkeme aynı kararla Genel Başkan Özgür Özel ve tüm parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının çıkmasından bir gün önce, CHP yönetimi ve kamuoyunda tepkilere sebep olan "arınma" çağrısında bulunmuştu.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Karar sonrası, CHP MYK olağanüstü toplandı.

CHP GENEL MERKEZİ ETRAFINA POLİS BARİKATLARI

CHP Genel Merkezi'nin etrafına polis barikatları getirilmeye başlandı.

