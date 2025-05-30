Son Dakika... Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 'Terörsüz Türkiye’yi konuştuk'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 3 Haziran'da yapılacak Meclis Başkanlığı Seçimleri öncesi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Kurtulmuş, bugün 14.00'dan itibaren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeye başladı.

Bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan ikili “Terörsüz Türkiye’yi konuştuk’ dedi.

Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu süre içerisinde Meclis'teki işleyişi gözden geçirme fırsatımız oldu. Aynı şekilde Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin CHP'nin katkılarını beklediğimizi, bu sürecin açık şeffaf ve bütün millete mâl olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda teklif edecekleri her türlü konuda açık olduğumuzu ve burada sağlam, Meclis'in tamamını kapsayan bir komisyonla yolumuza devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan biri olan bu terör belasından Türkiye'nin kurtulması için müştereken hangi adımlar atılabilir onları müzakere ettik. Ben kabulleri dolayısıyla teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Basının sorularının ardından Numan Kurtulmuş, “Terör meselesi siyaset üstü meseledir. Binlerce onlarca can terörden dolayı kaybedilmiştir. Bu konuda toplumsal mutabakat sağlamaya gayret edeceğiz ve Türkiye’nin gündeminden terörü en kısa sürede kaldıracağız” dedi.

CHP lideri Özel ise, "Pazar günü akşama kadar adayımızı belirlememiz gerekiyor, şu an için belirlemedik" ifadelerini kullanırken komisyona ilişkin de şunları kaydetti:

"Biz Terörsüz Türkiye hem demokratik Türkiye'yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz, Ekim ayından beri hemen her konuşmamda dile getirmişti. Komisyonun ne şekilde ve kurulacağı ve çalışacağı çok önemli. Biz o konudaki düşüncelerimizin genel perspektifini paylaştık. Parlamento konuşulan yerdir. Meclis'in dahil olduğu hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Toplumsal mutabakat için başta şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını toplumsal mutabakat için çok önemli görüyoruz. Bundan sonra da Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecektir."

KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?

Meclis Başkanı Kurtulmuş ise komisyon tarihine ilişkin, "çalışma takvimi ve prensiplerini çıkararak en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

DÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

PAZARTESİ GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Gruplarını ziyaret edecek.