Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.
Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından afet bölgesinde canla başla çalışan Oğuzhan Uğur hakkında, BaBalaTV'nin paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.
Söz konusu paylaşımlarda Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönündeki iddiaların yer aldığı öğrenildi.
"BAKANLIK YETKİLİSİ TEYİT ETTİ" DEMİŞTİ
Uğur, BaBaLa TV ekibinin doğru olmadığı ortaya çıkan iddianın bir bakanlık yetkilisi tarafından teyit edildiğini ve yazışmaların hâlâ mevcut olduğunu belirterek, haberin doğru olmadığı ortaya çıkınca paylaşımın silindiğini ifade etmişti.
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