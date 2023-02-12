Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

Deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:36
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
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Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından afet bölgesinde canla başla çalışan Oğuzhan Uğur hakkında, BaBalaTV'nin paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Söz konusu paylaşımlarda Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönündeki iddiaların yer aldığı öğrenildi.

"BAKANLIK YETKİLİSİ TEYİT ETTİ" DEMİŞTİ

Uğur, BaBaLa TV ekibinin doğru olmadığı ortaya çıkan iddianın bir bakanlık yetkilisi tarafından teyit edildiğini ve yazışmaların hâlâ mevcut olduğunu belirterek, haberin doğru olmadığı ortaya çıkınca paylaşımın silindiğini ifade etmişti.


Oğuzhan Uğur Babala TV Soruşturma

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