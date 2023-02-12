Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:36

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 19:36

Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından afet bölgesinde canla başla çalışan Oğuzhan Uğur hakkında, BaBalaTV'nin paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Söz konusu paylaşımlarda Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönündeki iddiaların yer aldığı öğrenildi.

"BAKANLIK YETKİLİSİ TEYİT ETTİ" DEMİŞTİ

Uğur, BaBaLa TV ekibinin doğru olmadığı ortaya çıkan iddianın bir bakanlık yetkilisi tarafından teyit edildiğini ve yazışmaların hâlâ mevcut olduğunu belirterek, haberin doğru olmadığı ortaya çıkınca paylaşımın silindiğini ifade etmişti.