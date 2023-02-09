Yandaş Yeni Akit ve Misvak Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdi: 'Şimdi sırası değil'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:28

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 22:16

Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanallarından biri olan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, deprem bölgesindeki yurttaşların sesini duyurmak için bölgeye gitti.

AHBAP Derneği ile koordineli şekilde çalışan Uğur ve ekibi ayrıca sosyal medya üzerinden destek bekleyen yurttaşların sesini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

SÜLEYMAN BEBEK BULUNMUŞTU

Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı'nın 7. katında bulunan Süleyman bebeğin enkaz altından çıkarılması üzerine 15 aylık bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti. Ardından baba Tuncay Alpaslan oğlundan haber alamadığını duyurmuş "Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık. Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi. Ancak hastaneleri aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım" demişti.

GÜZEL HABER GELDİ

Minik Süleyman'dan gelen güzel haberi ise anne Sema Yeşilağaç, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yeşilağaç; Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği ve Şahan Gökbakar'ı etiketleyerek, "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" dedi.

Oğlumu bulduk çoook şükür Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum Allah onlardan da sizlerden de razı olsun @OguzhanUgur @ahbap @sgokbakar pic.twitter.com/I7X1pqiub5 — sema yeşilağaç (@semasinerji) February 7, 2023

YANDAŞLAR HEDEF ALDI

Anne Yeşilağaç'ın paylaşımına "Çok şükür! Devam" yanıtını veren Uğur'u yandaş Yeni Akit gazetesi Süleyman bebek üzerinden Misvak dergisi ise Uğur'un eski paylaşımları üzerinden hedef aldı.

UĞUR'DAN YANIT GELDİ

"Şimdi sırası değil. Gücünüzü bizi RT etmeye harcayın nolur" diyen Uğur ayrıca şunları söyledi:

"Sevgili Misvak ve Akit. Şu sıkıntıyı atlatalım sonra bol bol linç edersiniz beni, lütfen. Hatta geleyim yanınıza dövün beni valla ses etmeyeceğim. Şimdi sırası değil. Gücünüzü bizi RT etmeye harcayın nolur. Hatta ofise gelin bi bilgisayar verelim size koordinasyona destek olun. Yıllar öncesine ait küfürlü iğrenç videolarımı da bulmanıza gerek yok. Yeni ve paylaşmadıklarım var. Söz hepsini ham halleriyle size teslim edeceğim. Nolur gelin buraya, katılın bize"