Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’u hedef alan AKP'li Berk Can Doğan kimdir?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:50

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:50

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti. Bölgede OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur depremzedelerin yardımı için seferber oldu.

AKP il yönetim kurul üyesi Berk Can Doğan, depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı.

BERK CAN DOĞAN KİMDİR?

19 Nisan 1998’te Kırşehir'de doğdu. Kırşehir Anadolu Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sinema ve TV bölümünü bitirdi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Norveç'in Oslo kentinde bulunan Norges İdrettshøgskole Üniversitesinde Erasmus eğitimi gördü.

Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinin senaryo ekibinde bulundu.

2018’te AK Parti Gençlik Kolları Kırşehir İl Başkan Yardımcısı oldu.

2021'de 7. olağan kongre ile AK Parti ana kademe il yönetim kurul üyesi seçildi.

BERK CAN DOĞAN NE DEDİ?

Berk Can Doğan , Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'u "On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım" sözleri ile hedef aldı.



