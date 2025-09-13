Son dakika... Oktay Saral istedi, savcılık jet hızıyla harekete geçti: İmamoğlu'nun mahkeme görüntülerine soruşturma!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alınması hakkında soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün yargılandığı davada duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

'KAYDA ALANLAR TESPİT EDİLSİN' TALEBİ

Savcılık soruşturma kapsamında Emniyet'ten görüntüleri kayda alan kişilerin tespit edilmesini istedi.

OKTAY SARAL İSTEDİ, SORUŞTURMA GELDİ

İmamoğlu’nun, Silivri’deki diploma davasında katılımcılarla sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Duruşmayı izlemeye gelenlerle konuşan İmamoğlu, “İnşallah iyi günlerde de görüşürüz. Böyle bir dava olmaz, insan anlatırken hicap duyuyor” demişti.

İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma İmamoğlu'nun söz konusu videosunu da ekleyerek şunları kaydetti:

"Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!"

Soruşturmanın, Oktay Saral’ın paylaşımından kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti.