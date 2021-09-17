Son dakika: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken karar
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken bir karar verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlarını açıkladı.
Komite, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili 30 Eylül'e kadar eylem planı sunmasını beklerken Osman Kavala için ihlal prosedürü başlatılmadı.
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