Son dakika: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken karar

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken bir karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 14:47
Son dakika: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken karar
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlarını açıkladı.

Komite, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili 30 Eylül'e kadar eylem planı sunmasını beklerken Osman Kavala için ihlal prosedürü başlatılmadı.

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