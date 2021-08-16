Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
Selahattin Demirtaş, verdiği röportajda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt geldi. İşte ayrıntılar...
5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevi koşullarında ciddi bir sınırlama ve tehdit söz konusu olduğunu söyledi.
Demirtaş, "Biz bunları pek fazla gündeme getirmesek de maalesef cezaevleri fiilen birer eziyet merkezine dönüşmüş durumda" dedi.
Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın sorularını yanıtlayan Demritaş avukatlarının cezaevi koşulları nedeniyle Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'ne (CPT) resmi başvuru yaptığını söyleyerek, "Hukuki her türlü hakkımızı sonuna kadar kullanıyoruz, kullanacağız" diye konuştu.
Erken seçim süreki gündeme gelirken Aktan'ın "Partinizden talep veya öneri gelmesi halinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna Demirtaş, "Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil" şeklinde yanıt verdi.
Son dönemde Ankara Altındağ yaşanan saldırıları değerlendiren Demirtaş, "Şu andaki gerilimleri sistematik bir planın parçası olarak görmüyorum. Daha ziyade hükümetin kullandığı dilden kaynaklı tek tek vakalar yaşanıyor. Ancak yine de çok dikkatli olmak ve bu tür kıvılcımların yangına dönüşmesini engellemek lazım" dedi.
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