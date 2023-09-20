Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna giden astsubay şehit oldu!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:44

Güncelleme: 20.09.2023 - 18:00

Osmaniye'de bir evde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu aramasında evdeki şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı.

Şüpheli sağ olarak ele geçirildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Şehit haberinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Asb.Kd.Bçvş. Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum."