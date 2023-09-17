Kıraathane baskınında vurulan polis 34 gün sonra şehit oldu

Yayınlanma: 17.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 17.09.2023 - 07:38

Kayseri'de 13 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi.

İki grup arasında borç- alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun’u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Adnan Toprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

34 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Polis memuru Murat Akpınar, kaldırıldığı hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Akpınar, yarın saat 12.00'de Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilecek törenin ardından öğle saatinde Hulusi Akar Camiinde kılınacak cenaze namazı akabinde Polis Şehitliğinde toprağa verilecek.