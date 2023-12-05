Son Dakika: Özel'den İYİ Parti açıklaması: Partisine çağrı yaptı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:42

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel TBMM grup toplantısında konuştu.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Yurtta yaşanan olaylar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Asansör kazaları, yemekten zehirlenmeler sürüyor. 10 vekilimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını denetleyecek, oradaki öğrencilerin sorunlarını dinleyecek bir komisyon oluşturduk. Gençlik kollarımızla birlikte bir gençlik hattı ilan edeceğiz.

"YURT MESELESİNE MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Konunun ilgilisi kimse onunla konuşup yurt meselesine müdahale edeceğiz. Neden yurtlarda kalite düştü? Çünkü bu iktidar pek çok yatırıma para buldu. TOKİ'ye yollar, köprüler yaptırdı ama yurt yaptırmadı. Çünkü öğrencilerimiz tarikatların kucağına düşsün ve bunlar tarafından kindar olarak yetiştirilsin diye. CHP bunu biliyor ve bunun üzerine kararlılıkla gidiyor.

'BDDK' TEPKİSİ

Torba kanunlara karşıyız. Ancak torba kanunda öyle bir madde var ki, 7 yıl önce BDDK'yı İstanbul'a taşıdılar. Yılbaşından sonra çalışanlarına kira desteği vermek için 42 bin TL'lik ek ödeme yapılacağını söylüyorlar. Hani herkes eşitti? İstanbul'daki bütün memurlar eşit ama BDDK'cılar daha fazla eşit. Buradan AK Parti'nin genel başkanına sesleniyorum. O maddeyi düzenleyip; İstanbul'da yaşayan tüm kamu kurumunda çalışan memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız, hodri meydan.

"BÜTÜN EMEKLİLERE ŞİKAYET EDİYORUM"

Emeklilerin, asgari ücret kadar en az maaş alması gerektiğini söyledik. Bunu önerge olarak Meclis'e getirdik ama AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Butün emeklilere AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum.

CHP, temiz, sosyal ve yeşil belediyecilikle övünmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız 25 yıldır Muğla'ya hizmet ediyor. Türkiye'de bir kurumun notu en yüksek biçimde AAA'dır. O kurum Muğla Belediye Başkanlığı'dır. Çünkü yabancı kredi veren kurumlar bütün dünya kredi verdiği zaman bunu geri alacağına ikna olduğu için kredi notu böyle. Son 10 yılda sadece 642 km'lik kanalizasyon yapmışlar. 3 bin 252 km'lik de yol yapılmış Muğla'ya.

Unutulan deprem gerçeği herkesin zihinlerine geldi. Bugün gelinen noktada yapılan düzenlemeler oldukça yetersiz. Kamuoyunda kent merkezinde rezerv alanı ilan edip sınıfsal bir ayrıcalık yapıldığı düşüncesi var. İstanbul depremi yaklaşıyor. Merkezi yönetim ne yapıyor? Depremin üzerinde 24 yıl geçmiş, 21 yıldır iktidardasınız.

Dün enflasyon rakamları açıklandı. Düşerken yüzde 2.4 düşen doğalgaz yüzde 478 arttığında enflasyona sadece yüzde 1.21 puanlık katkı yapmış. Nasıl bir çarpıtma yaptığı ortada. TÜİK yani Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu, enflasyonu yüzde 62 olarak belirliyor.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı karşısında muhalefetin bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde işbirliği yapmasını savundum. Akşener'i ziyaret ettik, onlar da bizi karşıladılar. Akşener'e 81 ilde aday çıkarma konusundaki kararlarını bildiğimizi ancak gözden geçirilmesini önerdim, mümkün olup olmadığını sordum. Bir masa kuralım, işbirliği yapalım, birbirimize kazandıralım, dedim.

Alınacak her iki karara da saygılıyız demiştik, muhafaza ediyoruz. İYİ Parti ile sıkıntımız olduğumuzu düşünmeyin. Eski dosttan düşman olmaz.

"TAYYİP BEY ARAP ŞEYHLERİNE ARSALARIMIZI PAZARLAMASIN DİYE..."

İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye, Ankara'yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye, Tayyip Bey Arap şeyhlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasınlar diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yol bizim, bu yürüyüş bizim, halk partililerin tek başına yürüyeceği bir yol değildir. Bütün milletimizi ranta karşı, talana karşı, halkçı belediyecilikte birleşmeye davet ediyorum."