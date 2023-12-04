CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti ile işbirliği olasılığını değerlendirdi: İki A planımız var

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da milletvekilleriyle yaptığı kampı takip eden gazetecilerle bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kampta yapılan değerlendirmelerine değinen Özel, ilk gün milletvekillerinin kırgınlıklarını ve önerilerini dinlediğini söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 47 sayfalık bir not aldığını aktaran Özel, “İçlerini döktüler, önerilerini söylediler. Bundan sonra her hafta kapalı bir grup toplantısı yapıp; dış politika, ekonomi, savunma sanayisi, içişleri sunumu gibi sunumlar yapacağız” dedi. Partinin “Gölge Kabinesi”nin gruptaki milletvekilleriyle uyumlu çalışması için de bir düzenleme yaptıklarını anlatan Özel, “Örneğin çevreden sorumlu gölge bakanımız çevre komisyonu üyeleriyle çalışacaklar” dedi.

‘ÇALIŞMA MASASI İSTEDİK’

İYİ Parti’nin CHP ile yerel seçimde işbirliğini ele alacağı bugünkü genel idare kurulu toplantısı ve İYİ Parti ile işbirliği ihtimali sorulan Özel şu değerlendirmelerde bulundu: “İki tane A planımız var. İlki İYİ Parti kabul ederse oturup hızlı bir şekilde ittifak görüşmelerini yapmak. İkinci A planımız İYİ Parti kabul etmezse hızla adaylarımızı tespit edip sahaya çıkmak. İYİ Parti’nin kararı üzerinden bir şey tasarlamıyoruz. Verecekleri karardan sonra İYİ Parti ile bir gerginlik, hayal kırıklığı, soğukluk yaşamayız. Kararlarını saygı ile karşılayacağız.”

Meral Akşener ile görüşmesini de anlatan Özel, “Bana ‘Ne teklif ediyorsunuz’ diye sordu. Ben de ‘Kararınızı kaldırırsanız, bir masa kuralım ve başına geçelim; İstanbul, Ankara’dan, 11 büyükşehirden başlayarak Türkiye’yi konuşalım’ dedim. Biz onlara çalışma masası teklif ettik” ifadelerini kullandı.

‘HEDEP’İ BEKLİYORUZ’

HEDEP ile işbirliği görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı da sorulan Özel, “HEDEP’in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açamışlardı. ‘Ziyaretenize de gelmek isteriz’ dediler. ‘Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz’ dediler. Onlar ‘Randevu talep edeceğiz’ dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz” yanıtını verdi.

‘RAPORA GÖRE GÖRÜŞÜLECEK’

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ile işbirliği olasılığı sorulan Özel, milletvekillerinin sahadan getireceği verilere göre görüşeceklerini söyleyen Özel, “Mesela Saadet ile konuşmam gereken iller olacak. Belki o zaman onu oturup tartışırız. Şu ilçelerde Demokrat Parti ile, şu ilçelerde Gelecek ile, şu ilçelerde DEVA ile konuşalım mı, yoksa bunun artısı ne olur, eksisi ne olur? Ne teklif edeceğiz? Örneğin sadece belediye meclis üyeliği teklif ederek bir yol alabilir miyiz?” dedi.

‘ŞAŞIRTICI HAMLE OLACAK’

Yerelde parti örgütlerinin uzlaştığı işbirlikleri olabileceğini de söyleyen Özel, sendika ya da meslek odası başkanı gibi isimlerin aday olma olasılığına ilişkin de “Bazı sembol isimlerin, bazı sembol yerlere başvuru yapmalarını teşvik ediyorum. Böyle birkaç sembolik ve şaşırtıcı hamle yapacağız” diye konuştu.

İSTANBUL’DAKİ ADAYLAR

İstanbul’da aday belirleme sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşlerinden de yararlanacağını söyleyen Özel, “İstanbul özelinde il başkanı, Ekrem Bey, genel merkez hep birlikte oturup bakacaktır” ifadelerini kullandı.

DEPREM KOMİSYONU



Özel’in toplantıda milletvekillerinin önerileriyle alınan kararlardan aktardığına göre; parti deprem bölgesi için yeniden bir ‘Deprem Komisyonu’ kuracak. Böylece deprem bölgesine ziyaretler daha sistematik bir hale getirilecek ve bölgeye daha fazla gidilecek.

