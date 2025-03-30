Son Dakika... Özel'den tutuklu gençler için sert sözler: 'Yemin ederim ben unutmam!'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 15:18

Güncelleme: 30.03.2025 - 15:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

"İŞKENCENİN ZAMANAŞIMI OLMAZ!"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

"Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bunların hesabını kim soracak? Ben soracağım. Size kötü muamele yapanlar CHP'yi görünce duracaklar. Bu iktidarı değiştirme iradesini biz bu ülkede görüyoruz. Bu rejim ve bu rejim adına suç işleyenler, zulmedenler AİHM kararları gereğince bu yaptıkları kötülüklerin zamanaşımı yok, mutlaka ve mutlaka hesabı sorulacak.

"GENÇLERE KÖTÜ DAVRANANLARIN HER BİRİNİ TEKER TEKER BULACAĞIM"

Bu ülke Almanya kadar demokratik bir ülke olacak. Namusum üzerine söylüyorum; bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım, devlet görevlisiyse de bulacağım polisse de bulacağım. Biz dava adamıyız, inanç adamıyız. 10 yaşından beri yatılı okulda okudum, bir kişiyi arkamda bırakmadım, bir kişiyi satmadım.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Zaten doğru olan bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasıdır ancak özellikle Mahir Bey'in içinde bulunduğu koşullar ve sağlık durumu düşünüldüğünde kesinlikle tutuksuz yargılanması gerekir. Onun durumunu yakından takip ediyorum."