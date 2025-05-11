Son Dakika... Özgür Çelik duyurdu: CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi belli oldu!

Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her Çarşamba İstanbul’da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin beşincisi Silivri'de yapılacak.

Son Dakika... Özgür Çelik duyurdu: CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 14:08

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenlenmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

5. MİTİNGİN ADRESİ BELLİ OLDU

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi Beylikdüzü, üçüncüsü Başakşehir, dördüncüsü ise Beyazıt Meydanı'nda olmuştu.

Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Silivri olarak belirlendi. Miting, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Silivri'de düzenlenecek olan mitingi şu ifadelerle duyurdu:

"Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"


Etiketler: #CHP #Miting #silivri #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

CHP'nin Van mitinginde Ahmet Özer'in mektubu okundu

CHP'nin Van mitinginde Ahmet Özer'in mektubu okundu
CHP'den Van'da tarihi miting... Özgür Özel'den, PKK'nin 'fesih kongresi' sonrası ilk açıklama: Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!

CHP'den Van'da tarihi miting... Özgür Özel'den, PKK'nin 'fesih kongresi' sonrası ilk açıklama: Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
CHP'nin yeni adresi Van: Özgür Özel'den miting öncesi çağrı!

CHP'nin yeni adresi Van: Özgür Özel'den miting öncesi çağrı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler