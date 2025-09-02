Son dakika... Özgür Çelik'in 3 yıla kadar hapsi istenen 'kongre' iddianamesi kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenen "kongre" iddianamesi İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK, RIZA AKPOLAT VE İNAN GÜNEY DAHİL 10 İSİM...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

9 sayfalık iddianamede; CHP İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'in desteklenmesi için şüphelilerin bazı delegelere para verme, bazı delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunduğu öne sürülmüştü.

HTS kayıtları ve tanık beyanları iddianamede delil olarak gösterilmişti.

ÇELİK GÖREVDEN ALINDI, GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu kararından hemen önce; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı.