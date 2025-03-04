Özgür Çelik’ten ‘kongreye soruşturma’ açıklaması

Yayınlanma: 04.03.2025 - 20:29

Güncelleme: 04.03.2025 - 20:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin en son düzenlenen İstanbul İl Kongresi hakkında, 'seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Söz konusu habere ilişkin bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları yazdı:

"AKP, 2019'dan itibaren İstanbul’da muhalefete düştü. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra ise fiilen Türkiye’nin muhalefet partisi oldu.

Milletimizin teveccühünü kazanmak için çok çalışmak yerine, türlü soruşturmalarla hak etmedikleri koltukları gasp etmeye yelteniyorlar.

Şimdi de CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan değişimin en önemli adımlarından birine, değişimin işaret fişeğine, İstanbul Kongremize soruşturma başlattılar.

İstedikleri yöntemi kullansınlar, istedikleri maşaları ve işbirlikçileri devreye soksunlar. Sonları yaklaştı. Türkiye’nin demokrasi, adalet, refah ve huzurla tanışacağı günler beklenenden de yakındır!"