Son Dakika... Özgür Özel açıkladı: Ferdi Zeyrek başka bir hastaneye nakil edilecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı açıklamada ''Hemen hemen bütün milletvekillerimiz dönüşümlü olarak burada misafirleri karşılıyor. Dayanışma ve iyi dileklerini kabul ediyorlar. Hastane var gücüyle Ferdi Başkan'ı iyileştirmek için mücadele ediyor'' ifadelerini kullandı.

HASTANE NAKLİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ferdi Zeyrek'in başka hastaneye nakil edileceği iddiasına ilişkin konuşan Öze, ''Herhangi bir hastane nakiline gerek duyulmadı. Biz de hastanemizin görüşüne güveniyoruz. Gönlü bizde olan herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.

ERDOĞAN'A 'MADLEEN' ÇAĞRISI

Özel, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Madleen yelkenlisine el koymasına tepki gösterdi. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

''İsrail'e gözdağı veren, Filistin'le dayanışan bir tonu duymak istiyorum.

Bu konuda hükümet ve Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım.

Filistin’i yalnız bırakacak her duruşun karşısındayız. Üzerlerine düşeni yaparlarsa kaya gibi arkasındayız.''

''DUALARIMIZ FERDİ BAŞKANLA''

Vahap Seçer yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:

Tabi bu siyasetin yoğun gündeminde birçok cephede mücadele eden sayın genel başkanımız ve partimiz malesef bu bayram günü böyle üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldık. Ama hep beraber atlatacağız inşallah. Dualarımız Ferdi Başkanla''





