Son dakika... Dışişleri'nden İsrail'e 'Madleen' tepkisi! 2'si Türk 12 aktivist gözaltında...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti.

Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği, geminin Aşdod limanına çekildiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.





12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan sabaha karşı yapılan açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil botu tarafından çevrildiği kaydedilmişti.

Özgürlük Filosu, yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. Ardından gemiyle iletişim kesildi.

Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı. İran, İsrail müdahalesini "korsanlık" olarak nitelendirdi.





GEMİDE KİMLER VAR?

Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Madleen, Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU İSPATLADI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail müdahalesine ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

ÖZGÜRLÜK FİLOSU: GÖNÜLLÜLER ORDU TARAFINDAN KAÇIRILDI

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" dedi.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin Dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

"ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER"

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü duyurdu. Aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.