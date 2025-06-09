Son dakika... Dışişleri'nden İsrail'e 'Madleen' tepkisi! 2'si Türk 12 aktivist gözaltında...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için
yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine
müdahale etti.
Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği, geminin Aşdod
limanına çekildiği bildirildi.
Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan sabaha karşı yapılan
açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı
belirtilmişti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil
botu tarafından çevrildiği kaydedilmişti.
Özgürlük Filosu, yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahale
edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. Ardından gemiyle
iletişim kesildi.
Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı. İran, İsrail müdahalesini "korsanlık" olarak nitelendirdi.
GEMİDE KİMLER VAR?
Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima
Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb
Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco
van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis
Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad
bulunuyordu.
Madleen, Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması,
un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi
malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyordu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU İSPATLADI
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail müdahalesine
ilişkin açıklama yayınladı.
Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan
ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası
sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası
hukukun açık bir ihlalidir.
Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz
güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti
olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.
Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani
yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı
uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve
hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri
susturamayacaktır."
ÖZGÜRLÜK FİLOSU: GÖNÜLLÜLER ORDU TARAFINDAN KAÇIRILDI
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition)
Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Madleen gemisindeki gönüllüler,
İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" dedi.
Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek
olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende
tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin Dışişleri
bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
"ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER"
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185
kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü
duyurdu. Aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.