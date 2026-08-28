Son Dakika... Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu'nun basılmayan kitabına toplatma kararı!

YENİ Parti Genel Merkezi Özgür Özel, Kocaeli’nde yaptığı konuşmada tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreci ve hazırladığı kitaba ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, İmamoğlu’nun mahkemede yapamadığını savunmasını kamuoyuna anlatmak amacıyla kitap hazırladığını belirterek, söz konusu kitap hakkında toplatma ve basımını durdurma kararı alındığını söyledi.

İmamoğlu da daha önce kitabı, “Engellenen savunmamı anlatacağım” diyerek hazırladığını açıklamıştı.

İmamoğlu’nun savunma hakkının kısıtlandığını savunan Özel, mahkeme sürecine ilişkin şunları söyledi:

“1,5 yıldır sabırla beklediği Silivri zindanlarında hakim karşısında. Biliyorsunuz mahkeme görüldü, ara verdi. Herkesi dinledi Ekrem Başkan. ‘Savunmanı en son gün, en sonda sen de’ dediler. ‘Savunma hakkı kısıtlanmaz’ dediler. Sonra bir tarih koydular. ‘9 Temmuz’da bitireceğiz’ deyip 6 saatte ‘Sen ve bütün avukatların savunmanı yap bitir’ dediler.”

Özel, duruşmanın 9 Temmuz’dan 18 Ağustos’a ertelendiğini ancak İmamoğlu’na bu tarihte de hemen söz verilmediğini ifade etti.

“KİTABA TOPLATMA KARARI ALDILAR”

İmamoğlu’nun savunmasını kitaplaştırmak istediğini belirten Özel, öğrendiğini söylediği kararı şöyle açıkladı:

“Bugün bir şey öğrendim ki, onun için bunu burada ifade etmek durumundayım: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da ‘Helal olsun’ diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar, basımını durdurma kararı aldılar.”

ERDOĞAN’A “CANLI YAYIN” ÇAĞRISI

Özel, İmamoğlu’nun yargılandığı davanın canlı yayımlanması çağrısını yineleyerek AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi:

“Buradan muhatabım, muhatabım o Adalet Bakanı değil, onu atayan Erdoğan’a söylüyorum! Bu Adalet Bakanının büyüklüğü varsa, senin geçmişte söylediğin sözün büyüklüğü varsa hodri meydan! Canlı yayınlayın mahkemeyi! Sözünden dönen namerttir!”

İmamoğlu hakkındaki iddiaların uzun süre kamuoyunda tartışıldığını ancak bunların büyük bölümünün iddianamede yer almadığını savunan Özel, şöyle devam etti:

“1,5 yıl televizyonlarda ne konuşulduysa yalan çıktı. Hemen hemen hiçbiri iddianamede çıkmadı. Çıkan her şeyin cevabı var ama hem savunma yapmasına izin vermiyorlar hem kitabı toplatıyorlar, bir de çıkmış oradan diyor ki: ‘Acaba hâlâ canlı yayın istiyor mu?’ İstemeyen namert! Buna engel olan da namerttir, namerttir, namerttir!”

MECLİS'E ÇAĞRI

Özel, duruşmaların canlı yayımlanabilmesi için TBMM’nin acilen toplanmasını istedi. Aynı toplantıda şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin düzenlemenin de ele alınmasını önerdi.

Özel, “İki kanun, iki, iki kanun! Birincisi: Şehit ailelerinin ve gazilerin hak ettiklerini hep beraber verelim. İki: Canlı yayını hemen derhal kanunlaştıralım! Millet görsün!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu''nun kitabı için verilen karar, akıllara 2011 yılında henüz basılmadan yasaklanan bir başka kitabı getirdi. 2011 yılında FETÖ'nün “Ergenekon” kumpası sırasında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’ın, FETÖ'nün emniyet yapılanmasını konu alan “İmamın Ordusu” adlı kitap, taslağının dağıtımı ve satışı da mahkeme kararıyla yasaklanmıştı.