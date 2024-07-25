Son Dakika... Özgür Özel, Balıkesir'de açıklama yapıyor

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:52
Son Dakika... Özgür Özel, Balıkesir'de açıklama yapıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de halka sesleniyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bak jandarma komutanı, seni özel görevle buraya gönderdiler diyen, her eyleme giden köylüyü çağırıp hesap soran komutan, bundan sonra bir kişi daha çağırırsan yanına milletvekilimiz Serkan Sarı'yla birlikte gelecek. Bir köylü daha çağırırsan genel başkan yardımcımız Ensar Aytekin'le birlikte gelecek. Yok çok mu cesaretin var, çağır bir kişi daha. O köylü ifade vermeye Özgür Özel'le birlikte gelecek! Haydi göreyim şimdi. Eyleme katılan köylüleri çağır ifadeye de göreyim seni. Hadsizlik etme, millete hizmet et!

Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira, sen yaptın!"


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