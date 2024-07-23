CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Erdoğan'a: Çıkarın o küfeyi, biz taşıyacağız

Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:08

Güncelleme: 23.07.2024 - 16:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, ekonominin durumuna ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye eleştirilerde bulundu. Bahçeli'nin "CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır" açıklamasına yanıt veren Özel, MHP'ye oy verenlere "Devlet Bey’in dediklerini cüzdanınızda görmüyorsanız, sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil, bu milletin derdi ile dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir" diye seslendi.

Özel, Erdoğan'a da "Emekli maaşının bir asgari ücret olması gerektiğini söyledik, Tayyip Bey buna dertlenmiş. Demiş ki 'bunların sırtında küfe' yok. Aslında ben de onu söylüyorum. Ben küfeyi istiyorum. CHP olarak küfeyi istiyoruz" diye yanıt verdi.

CHP lideri, AKP'nin sokak hayvanlarının uyutularak öldürülmesinin önünü açan yasa teklifine karşı da tavılarının net olduğunu vurgulayarak "Ötenazi kelimesi çıkarılınca sorun çözüldü sanmayın" dedi.

Özel'in konuşmasından satırbaşlıkları şöyle:

GECİKME AÇIKLAMASI: Bugün her salı olduğu gibi 13.30'da geldiniz. Ama yaklaşık yarım saat sizi beklettik. Bunun önemli bir gerekçesi var. Biraz önce İstanbul'da bir tören tamamlandı. O törene 2024 yılında, bu sene yapılacak olan olimpiyatlar için ülkemizi temsil edecek 102 sporcumuz İstanbul'dan uğurlanıyordu. O törenin, tüm televizyonlarda eksiksiz yayınlanabilmesi için biz grup toplantımızı o törenin bitişine erteledik.

DEM PARTİ'YE BAŞSAĞLIĞI: Biraz önce üzücü bir haber aldık. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Anne hakkın rahmetine kavuştu. Bakırhan ailesine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyoruz.

ERZURUM KONGRESİ'NİN YILDÖNÜMÜ: Erzurum Kongresi manda ve himayeyi reddetmiştir. 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'in yanında durduğu ve milli mücadelenin seyrini değiştiren bir kongredir. bu. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' diyen Mustafa Kemal ile kongre üyeleri, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu gerçekleştirdiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o kongreye katılan herkesi ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum.

HATAY'IN ANAVATANA KATILIŞI: Bugün, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'benim şahsi meselem' dediği Hatay'ın anavatana katılışının 85. yıl dönümü. 1918'den 1939'a kadar 21 yıllık bir mücadelenin sonunda Hatay, 23 Temmuz günü Antakya'daki fransız bayrağını indirerek Türk bayrağını kaldırdı. Bunun için o gün Hatay Millet Meclisi'nde oy kullanan ve Hatay'ı sınırlarımıza katan o günkü tüm Hatay milletvekillerini rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'şahsi meselem' dediği Hatay, özellikle 6 Şubat depremi, o sırada yaşananlar, kurtarma çalışamalarındaki aksaklıklar, ardından verilen sözler, seçimdeki şantajlar, tehditler, oy sayımındaki hileler, yapılan itirazların reddedilmesiyle yaşanan mağduriyetler, sakın ama sakın Hatay'ı ümitsizliğe savurmasın. Nasıl bu partinin kurucusunun şahsi meselesi ise tüm CHP'lilerin Hatay şahsi meselesidir. Sonuna kadar yanlarındayız, Hatay'ı saygıyla selamlıyoruz.

KIBRIS'TAKİ TÖRENLER: Geçtiğimiz hafta KKTC'deydik. 3 gün boyunca orada temaslarda bulunduk. Önceki genel başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın vardı. Çetin ve Karayalçın, ayrıca dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunmuş, Sayın Çetin TBMM Başkanlığı görevinde bulunmuş. Hepimizin gurur duyduğumuz siyasi geçmişleri, partimize ve Türkiye'ye katkılarıyla bizimle birlikteydiler.

'TEK YUMRUK' OLACAĞIZ: Biz konu Kıbrıs ise konu Filistin ise konu Bosna ise Srebrenitsa ise konu Türkiye'nin ve dostlarının çıkarıysa tek yumruğuz, tek yumruk olmaya devam edeceğiz.

EĞİTİM ÇALIŞTAYI: Geçtiğimiz hafta gölge Milli Eğitim Bakanımız Sayın Suat Özçağdaş ve eğitimcilerin katkılarıyla Anıtpark'ta 24 saat süren bir eğitim maratonu gerçekleştirdik. Tam 92 konuşmacı katıldı. 92 konuşmacı sabah 10'dan diğer sabah 10'a kadar, ara vermeden, 21 ana başlıkta, 100 alt başlıkta Türkiye'de eğitimi konuştular. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu konuştular. Öğretmenlere yapılan haksızlıkları, 'atanamayan' diyerek masumlaştırıp atanmayan 1 milyon öğretmeni konuştular. Atatürksüz, bilim dışı, hurafelerle dolu müfredatı konuştular. Kendi başına hurafenin cisimleşmiş hali, bu Milli Eğitim Bakanı'nın yaptıkları. Enine boyuna konuştular. Sadece eleştirmediler. Kitabı yapılacak, belgeseli yapılacak. Ama şöyle bir baktığınızda, yüzde 20 eleştiri ise yüzde 80 öneri sundular. Biz gelince ne yapacağız? Genel Başkan Yardımcılarımız, gölge bakanlarımız anlattılar.

'SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM' DÜZENLEMESİ: CHP olarak en net yaklaşan partiyiz. Sorun yoktur diyenlerden değiliz. Çare ölüm diyenlerin karşısındayız. Bu sorun sınıfsal bir riske girmek gibi bir probleme evriliyor. İşinize kendi aracınızla gidebiliyorsanız belki de sizin için sokak hayvanı problemi yoktur. Ancak yoksul bir mahallede işinize yürüyerek gitmek zorundaysanız, sokak hayvanı problemi vardır. Ama bir ay tutalım, sahiplenilmeyeni ötanazi yapalım demek.

Hayvan dostlarına, gençlerimize başta grubum olmak üzere buna aylardır itiraz eden herkese hiç değilse ötanazi kelimesini çıkardıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ancak sorun çözülmemiştir. Fiilen katliamlar devam etmektedir.

Kanun bu konuda belediyelere görev vermektedir ama para vermemektedir. Zaten belediyelerin yurtdışından buldukları kredilere cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek tarafından imzalanmamaktadır. Karşımızda yasa tasarısının ilk halini destekleyenlerin oranı yüzde 7. Bu kanunu destekleyen kimse yok. Ötenazi kelimesi çıkarılınca sorun çözüldü sanmayın. Bütün belediyelerin lojistiği planlaması lazım."

TEK FİKİRLERİ AKP'Yİ DESTEKLEMEK: Komisyonda AK parti söylüyor MHP onaylıyor. AK Parti 'ötenazi' diyor onu savunuyorlar, geri çekiyor onu savunuyorlar. Tek fikri AK Parti'yi desteklelemek olan bir grupla karşı karşıyayız. MHP'lilerin sevdiği gibi olmaktan başlarına bunlardan gelmektense ağır sözler söylediği biri olmak isterim.

BAHÇELİ'YE 'EKONOMİ' YANITI: MHP'ye oy verenler, AK Parti'ye oy verenler, eğer tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, bakkalda markette, pazarda alışveriş yaparken keyfiniz yerindeyse Cumhur İttifakı'na oy verin. Ama AKP göreve geldiğinden beri 5 çeyrek altın kaybetmişseniz, Devlet Bey’in dediklerini cüzdanınızda görmüyorsanız, sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil, bu milletin derdi ile dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir.

İZZET ULVİ YÖNTER' VE 'SEMİH YALÇIN' GÖNDERMESİ: Devlet Bey'e bir iki şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi yazıyor, çiziyor saldırıyor... MHP'nin o ikisinden başka savunanı olmamasından da o ikisinin partideki yerinin zorluklarının da farkındayım. 154 kişilik bir listesi yapmışlar, bizimle hesaplaşacaklarmış. Bizim 154'ümüzle istediğiniz gibi hesaplaşın ama siz önce bir kendi vicdanınızla hesaplaşın.

(TÜİK'E SUÇ DUYURUSU) HESABINI ER GEÇ VERECEKLER: Devlet Bey 'hayat pahalılığı yok' diye dursun, TÜİK ile ilgili parti olarak suç duyurusunda bulunduk. Büyükşehirlerde kira 20 bine dayanmışken kirayı 5 bin 800 olarak gösteriyorlar. TÜİK yemekhanesinde 4 çeşit yemek geçen yıl 35 lirayken bugün 170 lira olmuş durumda. TÜİK kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün. Bu kuruma bu hilebazlığı yaptıranlar bunun hesabını er geç verecekler.

Fransa'daki gibi verimliliği asgari ücrete yansıtsalardı 17 bin lira olan asgari ücret 75 bin lira olacaktı. AK Parti, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymaya devam ediyor. Bunun en önemli örneği Can Atalay'ın milletvekili seçilmesine rağmen Meclis'e gelememesidir. AYM bir karar veriyor bunlar uymam diyor. İşlerine geldiğinde sizi kalkan yapanlar, mevcudiyetini size borçlu olanlar, sizin kararınızı uygulamıyorlar. Anayasa Mahkemesi, yürütmeyi durdurma yetkinizi kullanın.

VERGİ SİSTEMİ: EYT'linin maaşı 10 bin, kirası 15 bin TL ve başka işte çalışıyor diye işten çıkartılmasını istiyorlar. EYT'lileri çalıştıranlardan ceza kesip, 13 milyar TL gelir elde edecekmiş. 5'li çeteden ise 559 milyon TL de vergi ödemeyenlerden alacakmış. Affettiği vergi ise 660 milyar TL'ydi. Biz vergide adaletle ilgili bir kanun teklifi hazırladık.

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ: Emekli maaşının bir asgari ücret olması gerektiğini söyledik, Tayyip Bey buna dertlenmiş. Demiş ki 'bunların sırtında küfe' yok. Aslında ben de onu söylüyorum. Ben küfeyi istiyorum. CHP olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi, ağır geldi. Bırak ben taşıyacağım, ver küfeyi. Küfenin için emekliyi koyuyorsun ağır geliyor. Küfenin içine asgari ücret koyuyorsun ağır geliyor. Tarım, çay üreticisi beyefendiye ağır geliyor. Fındık, üzüm, narenciye, buğday ağır geliyor. Milletin efendisi denilen çiftçiyi taşıyamıyor ağır geliyor. Ama 47 tane firmanın vergi borcunu silelim deyince küfeyi taşıyor. Ver o küfeyi ver, biz taşıyalım. Küfelerini taşıyamayanlar çıkarın o küfeyi biz taşıyacağız"