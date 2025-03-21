Son Dakika... Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesi'nde: 'Milyonları sokağa davet ediyorum!'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:26

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Belediye Başkanı Murat Çalık'ın belediyesinde Beylikdüzü'nde açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Beylikdüzü tarihteki yerini aldığında çok farklı şekilde anlatılacak olan bir gün Türkiye tarihi konuşulduğunda öneminin çok daha fazla anlaşılacağı bir ilçe.

Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin atıldığı ilçedir. Beylikdüzü Atatürk'ün kurduğu ve birinci cumhurbaşkanı olduğu ülkenin bundan sonraki cumhurbaşkanının ilk adımını attığı ilçedir.

"BEYLİKDÜZÜ İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN'A İLK GOL ATTIĞI YERDİR"

Sayın Erdoğan ben futbol bilirim diyor. Beylikdüzü'nü ona hatırlatalım. Beylikdüzü Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ilk gol attığı yerdir. Ekrem İmamoğlu futbolda kalecidir gol yemez ama Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'a gol atar maç kazanır.

Bugün büyük bir tartışma var AKP, Saray gazeteci ve trolleri eliyle sanki Ekrem İmamoğlu'nun Murat Çalık'ın yolsuzluklar yaptığı sanki onları kendilerini AKP'nin çok iyi bildiği imar ve ihale yolsuzluklarıyla anılmalarını istedikleri bir algı operasyonu yürütüyorlar. Hiçbir şey yapmasak sadece milletimizden bir jüri kursak 100 kişi getirsek. Bakın bu Esenyurt'u yıllardır AKP yönetti, Bu Beylikdüzü 'nü ise 1999 şehir planını Murat Çalık yaptı, burası ilçe olduktan sonra bir dönem AKP yönetti, Beylikdüzülüler gördüler aman "ha" dediler burayı İmamoğlu'na emanet edeceğim, İmamoğlu İBB'ye geçince Murat Çalık'a emanet edeceğim. Sonuç şu Beylikdüzü'nde nüfus iki katına katlanmış olmasına rağmen her yıl burada yeşil alan miktarı artıyor. Beylikdüzü'nde kişi başına yeşil alan 10 metre kare Esenyurt'ta yarım metre kare.

Şimdi 100 kişilik halk jürisine sorsak burayı mı rantçılar yönetti burayı mı yönetti. Burada mı yolsuzluk var burada mı? 100 kişiden biri Beylikdüzü 'nü Esenyurt'u yöneten AKP'lilerden kötü bulursa ben siyaseti bırakırım. Beylikdüzü dürüst namuslu şeffaf kenti seven insanı seven siyasetin başkentidir. Esenyurt kent suçları müzesidir.

"MURAT ÇALIK, DEPREMDE HATAY'A İLK GİDEN BELEDİYE BAŞKANIYDI"

Buradan bütün Türkiye duysun. Deprem olduğunda belediye başkanlarını Hatay'a gitmeleri için aradığımızda Murat Çalık telefona çıktı 'Hatay'dayım' dedi. Hatay'a ilk gidendi. Sonra ne yaptı. Eline aldığı kalemle çizimle bir şey çizdi. Anlamadık hiçbirimiz ne yapıyor bu adam diye. 3 gün sonra alt yapıları da hazır 400 çadır. sonra o çadır kent 3 günde 5 bin kişiye ev sahipliği yapan bir çadır kent bir baktım çok kısa bir süre sonra inanılmaz bir konteyner kent. İçinde bir köşesinde itfaiye ve sağlık ocağıyla. İçinde kreşiyle okuluyla psikologlarıyla. Orada üç dört haftada herkesin yemeğini verdi. 3 hafta sonra inanılmaz bir kent yarattı. Dönerken o kenti valiliğe devretti. Şu kadranını söyliyeyim. Koreliler geliyor, Japonlar Almanlar geliyordu. Vali devletimizin depremde ne güzel çalıştığını göstermek için yabancılara Murat Çalık'ın yaptığı konteyner kenti gösteriyordu. Onun için herkes ne konuştuğunu bilecek.

İlk gün Dilek Hanım'a geçmiş olsun deyip Saraçhane'ye konuştum. Öğle saatlerinden itibaren Saraçhane'deyim orada kalıyorum. İki istisna var. Bunlardan biri dün Şişli Belediyesi'ne gittim. Bugün de buraya gurur duyduğum Meclis grubuna destek vermeye geldim. Şimdi de Çalık ailesine ziyaret edip teşekkür etmeye böyle bir evlada babaya eşe sahip oldukları için.

"BU AKŞAM SARAÇHANE'DEYİZ"

Şunu ifade edeyim bugün akşam yine Saraçhane'deyiz. Saraçhane İstanbulluların Ekrem Başkan'a emanetidir. Ekrem Başkan bir burada iki İBB'de sonuncusu İstanbulda ve hiç yenilmeyen Ekrem İmamoğlu bir kez daha onu yeneceği için, Tayyip Bey yine uykusundan uyandı çok çok derinden bir sesle uyandı. O sesi duydukça bir daha uyuyamadı. O ses kimin sesi, kendi sesi onu şu ses uyutmuyor. "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır". Bu ses "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sesi uykularını kaçırıyor.

Ne Ekrem Bey'den ne Murat Bey'den terörist çıkar. Sen ki Erdoğan kendi Genel Kurmay Başkanına kendi atağın FETÖ'cü savcıya terör örgütü başkanı demişsin, bu millet sana değil evlatlarına inanıyor.

YERLİKAYA'YA YANIT

Sokağa çağrı sorumsuzluktur diyorlar. Yakmaya, yıkmaya değil, kol kola girmeye; kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya; demokratik bir şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum.

"KANUNA AYKIRI EMİRLE BARİYER VARSA POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN!"

Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum.

Tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Sakın ha sakın, ne kadar tahrik edilseniz de bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da bir takım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için, devletin içine sızmış bir takım yapıların ya da kötü niyetli algı operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin!"