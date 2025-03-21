Özgür Özel'den Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na 'sokak' yanıtı: 'Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "sokak" çağrısına karşılık kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir" diye yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyonlara karşı yaptığı "sokak" çağrısına karşılık İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamalara yanıt verdi.
X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi “sorumsuzlukla” suçlamış" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:
"Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim?
Söylediğimiz bellidir:
“Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.”
Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz.
Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir."
ÖZEL NE DEMİŞTİ?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü iki soruşturma kapsamında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bir dizi ismin gözaltına alınmasından ötürü Saraçhane'de belediye binası önünde toplanan binlerce kişiye şöyle seslenmişti:
"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum."
Özel'in bu çağrısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" deyip "Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin" karşılığı vermişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özel'in çağrısının "kabul edilemez" olduğunu öne sürüp "Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiçkimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
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