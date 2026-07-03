Son dakika... Özgür Özel'den Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki: 'Artık bir dönüm noktasındayız'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın hedefindeki komedyen Deniz Göktaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamalarıyla yurtdışı seyahatinden döner dönmez, havalimanında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş “cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı.

Göktaş’a savcılıktaki ifadesinde gösterisinde yaptığı tüm şakalar soruldu, açıklama istendi. Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında olduğunu ve hakaret ya da aşağılama kastı taşımadığını söyledi.

ÖZEL'DEN SERT TEPKİ: "ARTIK BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

Göktaş'ın tutuklanmasına tepki yağarken; CHP lideri Özgür Özel'den de bir mesaj geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Özel, "Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş… Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi. AK Parti’nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün 'kaçma şüphesiyle' tutuklandı" dedi.

"Artık bir dönüm noktasındayız" notunu düşen Özel, "Neşemizi çalamayacaklar Deniz" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş…

Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi.

AK Parti’nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün 'kaçma şüphesiyle' tutuklandı.

Karşımızda, kendinden olmayana nefretle muamele eden bir rejim var. Halkın rızasından vazgeçmişler, dünyadaki tüm otoriterlerin yaptığı gibi zorbalıkla milleti sindirmeye çalışıyorlar.

Millette huzur da refah da bırakmadılar.

Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir.

Ama artık bir dönüm noktasındayız.

Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk’ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız.

'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz…

Ya otokrasi ya demokrasi!"