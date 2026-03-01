Son dakika... Özgür Özel'den kritik 'İran' paylaşımı: CHP'den 7 maddelik çağrı!

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar ikinci gününde sürerken, İran devlet televizyonu dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu.

İran hükümeti, Hamaney’in ölümünün ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmî tatil ilan ederken, saldırının “cezasız kalmayacağını” belirterek İsrail ve ABD’ye misilleme yapılacağını açıkladı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur’un da hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "İRAN" PAYLAŞIMI

Bölgedeki gelişmeler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kritik bir paylaşım geldi.

Özel, "ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Komşumuz İran’a uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılan saldırılara karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla ve müzakere yöntemleriyle çözülmesini savunuyoruz" dedi.

CHP'DEN 7 MADDELİK ÇAĞRI

Özel, "Partimizin son gelişmelere ilişkin tutumu nettir" diyerek, CHP'nin 7 maddelik çağrısını paylaştı.

CHP liderinin açıklamasına göre partinin çağrısı şu şekilde:

"1) Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz.

2) Bölgemizin, ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku ve kuralları hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz.

3) İran’daki rejimin, baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte, İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların, sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunun altını çiziyoruz.

4) Bölgemizin huzuru ve güvenliği, ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Burayı istikrarsızlaştıracak her türlü girişimin karşısındayız.

5) Cumhuriyet Halk Partisi olarak taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyor, bölge ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu, uluslararası hukuku hiçe sayan tüm müdahalelerin karşısında durmaya çağırıyoruz.

6) Bölgeye yayılacak bir savaş, geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır. Bu bağlamda tarafları bir an önce saldırıları durdurmaya ve müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz.

7) Filistin, Venezuela ve Grönland örneklerinde olduğu gibi, ABD ve İsrail’in, istediği her ülkeye müdahale edebileceği, kuvvet kullanarak rejim değiştirebileceği ve toprak elde edebileceği bir sistem kurmaya çalıştığını görüyoruz. Uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan bu cüretkarlığa karşı, devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz."