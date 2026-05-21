Son dakika... Özgür Özel'den 'mutlak butlan' sonrası ilk mesaj! 39. Olağan Kurultay'daki o sözlerini paylaştı: 'Size haysiyet vadediyorum!'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek.

CHP, "Kararı tanımıyoruz" dedi, MYK olağanüstü toplandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK MESAJ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den "mutlak butlan" kararı sonrası ilk mesaj geldi.

Özel, mutlak butlan kararının ardından 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaştı.

Kişisel X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!" dedi.