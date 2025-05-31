Son Dakika... Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde açıklamalarda bulunuyor

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon dalgası daha gelmişti

Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖZEL GAZİOSMANPAŞA'YA GELDİ

Düzce'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin ardından İstanbul'a gelen CHP lideri Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gaziosmanpaşa'nın tüm siyasi görüşlerden seçtiğinin arkasında duran, oyunun arkasında duran, genç belediye başkanının arkasında duran dürüst, namuslu, cesur insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün ilk değil belli ki son da olmayacak. Tam 213 gündür yani Esenyurt Belediyemize, CHP'nin elinden seçimle alamadıkları, kayyum atamak için giriştikleri ilk kumpastan başlayarak bugüne kadar belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve İstanbul'un son 6 yılda 3 kez üst üste seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan kumpasın devamındayız."

AYRINTILAR GELİYOR...