Son Dakika... Özgür Özel paylaştı: Ekrem İmamoğlu'ndan babası için mektup!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası için yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Genel başkanım size çok teşekkür ederim. Babamı aradınız, ailemizi yalnız bırakmadınız. Acımasız hukuksuz uygulamaları, evlatları eşleri hedef alan aile mefhumunu yerle bir edenlere inat ailece içimizi ferahlattınız. 1948 doğumlu babamın en fazla kıymet verdigi haysiyet, onur, namus duygularına fütursuzca saldıranlara, düşmanlık yapanlara, insanlık dersi vererek sıcacık evlat sesinle yanında olamadığım babamı çok mutlu ettiniz. Baba dağ gibi heybetlidir, gölgesi yeter evladına.

"HİÇ KİMSEYE BAŞKANIN OĞLUYUM DEMEDİM"

Lisede Yılmaz Güney hayranıymış. 1960'ların sonunda Ülkücü Hasan diye bilinirdi. Genç yaşta esnaf, girişimci, imalatçı, müteahhit, iş insanı kimliğiyle cemiyetçi ruhuyla tanınır olmuş Trabzon'da. Karadeniz kıyılarının çayı, fındığı, tütünü ile Rize'nin, Artvin'in, Giresun'un bereketi ile şenlendi ticaretimiz, yuvamız, derdi. Yaklaşık 60 yıllık ticaret yaşamının içinde aktif siyasette ANAP'ta 1984-87 yılları arasında merkez ilçe başkanlığı yaptı. En muktedir insanlardan birisiydi partisinin. Muktedir olmak; halkın içinde olmak, derdine çözüm bulmak, ibadet edercesine hizmet etmek, alçak gönüllü biçimde devlete saygılı, bilgiye hürmet göstermekti onun için. Trabzon Lisesi'nde okuyordum ve hiç kimseye başkanın oğluyum demedim, diyemezdim. Emekçi önlüğümle işyerinde, öğrenci sorumluluğumla babasının oğlu oldum gururla.

"ANADOLU KAPLANIYDI CANIM BABAM"

40 yaşında siyaseti bırakan yiğit babamla uzun, meşakkatli, fırtınalı, mücadeleci uzun bir iş yaşamı, yol arkadaşlığı ve ortaklık yaşadım. Kendisine ait olan koltuğa bile hiç yapışmadan yetkisini devir eden, profesyoneller ile çalışan, oğluyla yetkiyi paylaşmayı genç yaşta yaşatan vizyoner bir Anadolu kaplanıydı canım babam. Şimdi saldırıyorlar vahşice, hukuksuzca, ahlaktan uzak uygulamalarıyla; evinin kapısını kırıyorlar, 10 euroyu tutanağa geçiriyorlar. Tarlasını kazıyorlar, kendisine ait olmayan komşu tarlada buldukları kuyuda dedektörle 'elinin körünü' arıyorlar. Bir ανuç muhterisin geçmişte kötülük potansiyellerini öğrenmiş oldukları metodlar ile başka tarlalara bir şeyler gömerek mal etme çabasına geçerler diye düşünmeden edemiyorum.

"ALLAH BU GÖZÜ DÖNMÜŞLERDEN MEMLEKETİMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN"

Allah bu gözü dönmüşlerden memleketimizi ve milletimizi korusun. Genel başkanım babam yiğit bir demokrattır. Milletine, devletine, vatanına yürekten bağlıdır. Hak yemez, hakkını yedirmez. Babası Adalet Partili, amcası MSP'li, kayınpederi CHP'li, kardesi MHP'li yurdum insanıdır. Benim babam, aslan babam; adaletli, mert, cesur, iyi insan, namuslu bir demokrattır. Ben de büyük bir saygıyla babanızın ellerinden öperim."