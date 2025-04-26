Son Dakika... Özgür Özel programlarını iptal etti: Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

Son Dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir'de planlanan programlarını iptal etti. Özel'in Silivri'de İmamoğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Son Dakika... Özgür Özel programlarını iptal etti: Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüşecek
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ANKA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 21:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti.

CHP lideri Özel yarın Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek.

Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel daha önce yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haftaya salı grup toplantımız var geliyorsunuz, dinliyorsunuz, bu salı biz müsaadeliyiz. Grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz, mahkemede yanına oturacağız.

Ertesi gün Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor, gideceğiz, tam arkasında duracağız. Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydanda ise o meydanda onlarla kucaklaşacağız."


Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #silivri

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