Son dakika... Özgür Özel yarın CHP grubunu toplayacak: Parti Meclisi toplantısı kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası hareketlilik sürüyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

ÖZGÜR ÖZEL CHP GRUBUNU TOPLUYOR

Son olarak CHP liderin Özel'in yarınki programı da belli oldu.

MİLLETVEKİLLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Özel, yarın saat 11.00’de milletvekillerini Genel Merkez’de kapalı grup toplantısına çağırdı.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI YAPILACAK

Özgür Özel, yarın saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.