Son dakika... Özgür Özel duyurdu: Bir belediye CHP'ye geçti

Özgür Özel, Yozgat Bahadın Cumhuriyet Meydanı'nda rozet takma törenine katıldı. Mitingde CHP'ye katılan Muharrem İnce de yer aldı.

Burada konuşan Özel, Bahadın Belediyesi'nin Memleket Partisi'nden CHP'ye 'fiilen' geçtiğini duyurarak, "Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, kürsüde Sorgun-Bahadın Belediyesi Başkanı Sami Eroğlu'na ve beraberindeki belediye meclis üyelerine rozet taktı.

"HEPİMİZİN YERİ CHP"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması) Hepimizin yeri CHP. Bu ülkenin vatanıyla, birliğiyle, bayrağıyla, kurucusuyla derdi olmayan bütün demokratların, muhafazakar, milliyetçi, liberal, Kürt demokratların, hepsinin birleşeceği Türkiye İttifakı'nın vücut bulduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi.

Muharrem Başkan dedi ki, 'Bir pazar Bahadın'a gideriz. Tek belediyemiz.'

Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz. Birazdan belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi yöneticilerini CHP'ye katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum."

Miting alanını dolduran yurttaşlar, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.