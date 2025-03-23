'YSK olağanüstü kurultay başvurusunu iptal etti' iddiasına CHP'den açıklama

Yayınlanma: 23.03.2025 - 03:24

Güncelleme: 23.03.2025 - 03:24

YSK tarafından CHP'nin olağanüstü kurultay başvurusunun iptal edildiği iddiaları kamuoyunda gündem oldu.

CHP'den iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP'li Gül Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır."