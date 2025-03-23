'YSK olağanüstü kurultay başvurusunu iptal etti' iddiasına CHP'den açıklama
CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
YSK tarafından CHP'nin olağanüstü kurultay başvurusunun iptal edildiği iddiaları kamuoyunda gündem oldu.
CHP'den iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP'li Gül Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
"YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır."
Etiketler: #CHP #Gül Çiftçi #gündem
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