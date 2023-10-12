Son dakika... Özgür Özel'den CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Çelik'e ziyaret

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta il kongresinde seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti.

Yeni görevi dolayısıyla Özel, Çelik'e tebriklerini iletti.

ERDOĞAN'A 'KURULTAY' YANITI

Açıklamaları sırasında Özgür Çelik, AKP'li Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurultay videosunu partililere izletmesine ilişkin olarak "Üçüncü sınıfa giden çocuklar ekonomi konuşmaya başlamış, gençler geleceklerini başka ülkede aramaya başlamışken biraz iktidar partisinin temsilcileri bu konulara odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını söylemişti.

Söz konusu suçlamalar hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz” demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Canpolat'ın açıklamalarının yer aldığı videoyu partililerine izleterek konuyu siyasi malzeme haline getirmişti.