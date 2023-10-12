Son Dakika: Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:37

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:09

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Açıklamalarda bulunan Özel, yerel seçimlere işaret ederek İstanbul'un ilçelerinde de yeterli sayıda belediyenin kazanılmasının önemli olduğunu kaydetti. Özel, 4 Kasım'da yaşanacak değişimin ittifak konusunda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Özel, "Yaşanacak değişimin ittifaka yansıması çok iyi olacak" dedi. İmamoğlu da İstanbul ittifakının devam edeceğini düşündüğünü kaydetti.

"İHTİYACIMIZ KURULTAYDA DEĞİŞİM"

İmamoğlu, Özgür Özel için “Genel başkan adayımızla özel bir dostluğumuz var” dedi. Özgür Özel ise “Gelirken bir dilek tuttuk. 1 Nisan günü İBB’de Meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk” ifadesini kullandı.

İmamoğlu “CHP’de genel başkan adayınız kim?” sorusu üzerine ise isim vermeden “İktidarı hem yerelde hem genelde elde etmemiz için ihtiyacımız kurultayda değişimdir” diye yanıt verdi.

İTTİFAK MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin konuşan İmamoğlu “İYİ Parti ile ittifak yapılmayacakmış gibi yorumlara girmem. İyi Parti’nin ittifaka girme ihtimali hala canlılığını koruyor” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti: “İstanbul İttifakı hala devam ediyor ve devam edeceğini düşünüyorum. Hala içinde Millet İttifakı ve İYİ parti de var. Diğer ittifakların oluşabilme ihtimali de canlılığını koruyor. İktidarı hem genelde hem yerelde yenmek için kurultayda ihtiyacımız olan şey değişimdir.”