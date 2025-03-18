Son Dakika... Özgür Özel'den kritik 'olağanüstü toplantı' kararı!
Son dakika haberi... Özgür Özel yarın İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını değerlendirmek üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın saat 11.30'da Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını değerlendirmek üzere ?Merkez Yönetim Kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
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Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu
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