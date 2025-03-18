Son Dakika... Özgür Özel'den kritik 'olağanüstü toplantı' kararı!

Son dakika haberi... Özgür Özel yarın İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını değerlendirmek üzere ⁠Merkez Yönetim Kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Son Dakika... Özgür Özel'den kritik 'olağanüstü toplantı' kararı!
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ANKA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 23:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın saat 11.30'da Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını değerlendirmek üzere ?Merkez Yönetim Kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu

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