Son Dakika... Özgür Özel'den 'Silivri' ziyareti: 'IŞİD’liler serbest, Gezi tutukluları hala cezaevinde!'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:51

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:25

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, -Silivri Cezaevi'nde yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"50 gündür Özer'e iddianame yazamadılar. Bir an önce iddianamenin yazılmasını, tutukluğunun sona ermesini, suçlu olmadığının ortaya çıkmasını istiyoruz.

Özer'in salça satıcısıyla görüşmesi şüpheli sayılmış.

Özer, zaten uzlaşılmış bir adaydı, kürt seçmeni de kazandı.

Böyleyken, Anayasa'nın A'sını nasıl konuşalım sizinle?

45 kişiyi öldürenleri salıyorlar, hiçbir suçu olmayanları burada tutuyorlar. Osman Kavala’nın karşı hücresinden çıktı saldıkları IŞİD’liler. Bugün Tayyip bey ile el sıkıştı Suriye'de diye suçsuz insanların karşı hücresindeki 45 kişiyi öldürenler çıktı gitti.

Tayfun Kahraman'ın AYM süreci var. AYM onun için hak ihlali kararı verdi. Ama AYM kararına uymayanlar sonra gelip 'Anayasa yapacağız' diye kapımızı çalmasın. Gezi'de yatan herkes hepimizin yerine yatıyor, hepimiz oradaydık. Can Atalay'ı AYM kararına rağmen salmayan Yargıtay 3. Dairesi, havalimanını tarayan 9 IŞİD'liyi saldı. Suriye'de iktidar değişti tıpış, tıpış saldılar."