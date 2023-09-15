Son dakika... Özgür Özel'in ardından Örsan K. Öymen de adaylığını ilan etti: 'CHP kimliğini yitirmiştir, ilkelerinden uzaklaşmıştır'

Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:29

Güncelleme: 15.09.2023 - 16:42

Yerel seçimler öncesi CHP'de kurultay çalışmaları hız kazandı. Partide adaylık yarışı ise bugün Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını ilan etmesiyle resmen başladı.

Özel'in ardından İlke ve Demokrasi Hareketi’nin sözcüsü ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan Öymen de genel başkanlığına adaylığını açıkladı.

"ÜÇÜNCÜ YOLU AÇMAMIZ GEREKİYOR, BU YOLU AÇMAK İÇİN ADAYIM"

"CHP kimliğini yitirmiştir. İlkelerinden uzaklaşmıştır" diyen Öymen, "CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultay CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu dünkü basın toplantısında "İstanbul'dan bir başka arkadaşımız var. O da adaylığını duyuracak" demişti.

Eski Genel Başkan Altan Öymen’in yeğeni, CHP eski Parti Meclisi üyesi ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan K. Öymen, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden sonra, CHP'nin 2023 kongre ve kurultay sürecinden önce, “CHP’de devrim Türkiye’de devrim” mottosuyla CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin kurulmasına öncülük etmişti.

Prof. Dr. Örsan K. Öymen, CHP Genel Merkezi’nde kurultay süreci ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Öymen'in açıklamaları şöyle:

* CHP'de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda önümüzdeki yerel seçimde başarılı olma ihtimali oldukça düşüktür. Ne yazık ki CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda CHP yönetim değişikliği gerçekleşmediği için. Demokratik bir ülkede 1 veya 2 seçimi kaybettiğinde istifa eder, ne yazık ki partimizde böyle bir dönem yaşamadık. CHP Ortadoğu'yu değil Batı ülkelerini örnek alan, onlardan etkilenen bir parti. Dolayısıyla 13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı ben baktım bulamadım.

* CHP kimliğini yitirmiştir. İlkelerinden uzaklaşmıştır. Bir siyasi partinin üyesi kurultay tarafından belirlenen partinin temel ilkelerine uymakla yükümlüdür. CHP'nin temel ilkeleri bellidir. Altı ok. Bunlara bütün olarak sahip çıkılması gerekir. İdeolojik bütünlük sağlanamamaktır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir.

DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

* Acaba bu arkadaşlarımız daha önce bu ideolojik hatalar yapıldığında seslerini çıkarmışlar mıydı? Sorunun parçası olurlar, sorunu nasıl çözecekler? Zaman zaman altına imza attılar birçok kararın. Değişim taleplerinde bir umut göremiyorum ben.

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

* Siyaset bir dava işi, kariyer işi değil. Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultayında CHP Genel Başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum.