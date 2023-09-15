Son dakika... Özgür Özel adaylığını ilan etti: 'CHP değişirse Türkiye değişir'

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 15:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla resmen ilan etti.

Özel, "Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir" diye konuştu.

Özel’e destek veren milletvekilleri, MYK üyeleri ve Özel’in eşi Didem Özel ile kızı İpek Özel de açıklamayı izlemek üzere CHP Genel Merkezi’ndeydi.

CHP’nin genel merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda konuşan Özel’in yanında çok sayıda CHP’li milletvekili de yer aldı.

"BU BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİDİR"

Özel'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

* Bu bir yolculuğun hikâyesidir. Bu artık korkmayanların hikâyesidir. Bugün dinleyeceğiniz 28 Mayıs'ı sabahı 81 ilde uyanıp da o günden beri huzurlu bir uyku uyuyamayanların hikâyesidir. Seni bu karara ne itti diye soranlara 'Babamın, benim ve kızımın arkadaş grupları' diyenlerin hikâyesidir. 30 yıldır sönmeyen Madımak ateşinin zaman aşımı kararıyla yürekleri dağlamasına engel olamamanın hikâyesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikâyesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikâyesidir. Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inanan kadroların hikâyesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde, gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikâyesidir. Bu hikâye, Atatürkçülerin, namusluların, İsmet Paşa'nın, Karaoğlanların hikâyesidir.

* Ellerinizdeki kitapçık bu amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır. Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

"DAHA ÖNCE BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ"

* Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Ülkemizin kaderini değiştiren, nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız. İş cinayetlerini artıran üretim baskısından, grev yasaklarından sendikal baskıya emekçi sınıfının yanından ödünsüz pozisyon alıyoruz. Kutuplaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Etnik ve mezhepsel kutuplaşmayı kabul etmiyoruz. Tüm farklılıkları kucaklıyoruz. Toplumu dikine kesen ve ayrıştıran siyaseti reddediyor, yatay siyaset anlayışını savunuyoruz.

"39 MİLLETVEKİLİNİN VERİLMESİ UNUTULMAYACAK HASARLAR BIRAKTI"

* İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine benzediği bir siyaset olmamalıdır. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti tarihinde unutulmayacak hasarlar bırakmıştır. Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmemiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

* İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararından güç alanların yeni hedefleri var: 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, çocukların cinsel sömürüsünü engellemek için Lanzarote Anlaşması ve kadın erkek eşitliği artık hedeftedir. İkinci yüzyılın CHP’si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir.

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

* Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir.

Özgür Özel kendisine destek olmak için parti genel merkezine gelenlere teşekkür ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı ve sevgilerini iletti.

SORU-CEVAP: 'BUNDAN SONRA ANADOLU’DA, YOLLARDA OLACAĞIM'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bundan sonra atacağı adımlara ilişkin soruya il kongrelerini takip edeceğini, Anadolu’da, yollarda olacağını söyleyerek yanıt verdi.

‘KURULTAY TARİHİ İLAN EDİLİNCE GRUP BAŞKANLIĞINDAN AYRILMA KONUSUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Grup başkanlığına devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya da "Şu anda kurultay tarihi belirlenmedi. Bundan sonraki süreçte ekibimizle bu değerlendirmeyi yapacağız. Bu konuda basına servis edilen birtakım haberlerde Sayın Genel Başkan'ın bu konuda bir talebi olduğu söylendi. Kendisinin bu konuda bir talebi olmadı” dedi.

Özel resmi kurultay kararı alındığı gün yeniden durumu yeniden değerlendireceklerini ifade etti. Grup başkanlığı ile ilgili durumu “ikilik” olarak tanımlamamak gerektiğini belirten Özel, İmamoğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Bugün bir görüşmem olmadı. Ama İmamoğlu ile partimizdeki herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var.”

‘ÖZGÜR ÖZEL KAYBETSE DE BABA EVİNDEN AYRILMAZ’

Partisinin genel merkezinden bir engellemeyle karşılaşacağını düşünmediğini belirten Özel, kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Kaybetmesi halinde partiden ayrılmayacağını söyleyen Özel, “Özgür Özel, baba evinden ayrılmaz” dedi.

İMAMOĞLU'NUN TEBRİK MESAJINA İLK YORUM

Özel, kendisini tebrik eden ilk isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yanıt verdi.

"Mesajını az önce gördüm. O da bu partinin bir evladıdır, çok teşekkür ediyorum" diyen Özel, sadece İmamoğlu ile değil bu partiye gönül veren herkesle birlikte yürüdüğünü ifade etti.

İMAMOĞLU NE DEDİ? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel'i tebrik eden ilk isim oldu. X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

‘SEZGİN TANRIKULU’NA YÖNELİK LİNÇ KAMPANYASINA KATKI VERİLMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ’

CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, Tanrıkulu’nun sözlerinin bağlamından koparılarak yaygınlaştırıldığını ve bir linç kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Tanrıkulu’na yönelik linç kampanyasına katkı verilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Özel, “Asla bir Aktroll’ün paylaştığı 35 saniyelik videoya onlarla yarışarak tepki verilerek değil, işin gerçeği araştırılarak tepki verilir” diye konuştu.

'İTTİFAK' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

İttifakların yeniden hareketlenmesi için bir heyecana, bir dirilişe ihtiyaç olduğunu kaydeden Özel, “Şeffaf, hesap verebilir bir ittifak kampanyasına elbette destek veririz” dedi.

Kurultayda her bir delegenin oyuna talip olduğunu söyleyen Özel, “Değişim talebi son derece meşru bir talep. Değişim talebini parçalara ayırmayı değil, değişim talebini uzlaşarak bir büyük parti içi ittifaka dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Değişim talebi ortaklaştığımız bir yürüyüşe dönüştü. Ayrımız gayrımız yoktur” dedi.

Kendisinin yeteri kadar delegenin oyunu almasının mümkün olmadığına dair yorumların sorulduğu Özel, “Şu ana kadar Muş ve Elazığ dışında hiçbir il kongresi yapılmadı. 1400 delegenin 1180’i oluşmadı” dedi ve şunları söyledi:

“Hikâyemiz kaybedersem ne olur diyenlerin değil, itirazın, değişimin gençleşmenin, tartışmanın ve güçlenmenin günüdür diyenlerin hikâyesidir.”

"HERKES SORUMLULUĞU KABUL ETMELİ"

CHP’yi danışmanların yönettiği, kayıt dışı siyaset yürütüldüğü yönündeki eleştirileri hatırlatılan ve kendisinin de o dönemde parti yönetiminde olduğu ifade edilen Özel, “O dönem süreci dönüştürme konusunda etkiniz olmadı mı?” sorusunu parti içi mahremiyete zarara vermeyeceğini söyleyerek yanıtladı ve pek çok noktada itiraz geliştirdiğinin bildiğini kaydetti.

Özel, “Sorumluluğumuzu inkar ediyor değil, herkesin sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.

KENDİSİNİN ADAYLIĞINI ÖNCEDEN DUYURAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Özel'e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, burada Özel'in adaylığını bizzat kendisi duyurarak "Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek" demişti.

Özel, bu açıklamaya ilişkin 'Bunu Genel Başkan'ın bir jesti olarak kabul ediyorum' açıklamasını yaptı.

CHP’nin Genel Başkanlığı'na aday olan birine en son söylenebilecek şeyin 'emanetçilik' olduğunu kaydeden Özel, "Bir emanet vardır, onu şu anda Sayın Kılıçdaroğlu taşımaktadır. Emanet Atatürk’ün emanetidir. Nasip olursa bir siyasetçinin taşıyabileceği en onur verici emanettir. Atatürk’ün emaneti dışında bir emaneti taşımak CHP’deki hiçbir siyasetçiye yakışmaz" dedi.

KILIÇDAROĞLU 'GAYET GÜZEL' DEMİŞTİ

Eğitim-İş ziyareti sonrası dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in adaylığına ilişkin, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" demişti.

KURULTAY İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Özel, basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulunmuştu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında Özgür Özel'in söylediklerini aktarmıştı.

Özel, kurultay tarihini resmi olarak açıklayarak "5 Kasım partimiz için, hepimiz için uygundur" demişti.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktarmıştı.