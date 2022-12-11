Son dakika... Paylaşımı büyük tepki çekmişti: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Cafer Koçyiğit açıklaması
Son dakika... Cağaoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen çocuk istismarı üzerine yaptığı paylaşımla büyük tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, Koçyiğit'le ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen çocuk istismarı üzerine yaptığı paylaşımla büyük tepki çeken Cağaoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit'le ilgili açıklama yaptı. Bakanlık Koçyiğit'le ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, cemaat bağlantılı Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin haberleri Kuran'dan bir ayetle hedef almıştı. Cafer Koçyiğit, "Bu ayet iman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!!!" diye yazmıştı.
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