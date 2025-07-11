Son Dakika... PKK'nin sembolik silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan terör örgütü PKK, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı.

Silah bırakma töreni, Casene Mağarası'nda yapıldı. PKK'li bir grubun, silahlarını yakarak imha ettiği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nin sembolik silah bırakmasının ardından açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.