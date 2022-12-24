Son Dakika... Recep Tayyip Erdoğan: 'Pazartesi yeni müjdeleri paylaşacağız!'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni miting alanında Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Sizleri bayağı özlemişim ama görüyorum ki sizler de bu kardeşinizi bayağı özlemişsiniz. Adam gibi adam, insan gibi insan dolu Erzurum'la bir kez daha kucaklaşma bahtiyarlığı içindeyiz. Erzurum 1048'deki Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz hale getiren yolu açmıştır. Erzurum, kilidi mülk-i İslam'dır.

"PAZARTESİ GÜNÜ YENİ MÜJDELERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak.

Biz son 20 yılda bu şehre 50 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Erzurum'a yakışır. Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı inşa ediyoruz. Buraya gelen herkes Erzurum'un binlerce yıllık tarih ve medeniyet birikimini yaşayarak görecek. Erzurum bir başka ya. Havalimanı mı vardı Erzurum'da.

Artık Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. O Ovit'i geçebiliyor muyduk? Şimdi artık Ovit bizim için karayolu oldu, dümdüz. Tamamı bittiğinde zaten tamamıyla rahatlayacak. Buradan Karadeniz'e ulaşacağız. Bayburt-Gümüşhane-Zigana, oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor."

"TRAMVAY ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Artık Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. O Ovit'i geçebiliyor muyduk? Şimdi artık Ovit bizim için karayolu oldu, dümdüz. Tamamı bittiğinde zaten tamamıyla rahatlayacak. Buradan Karadeniz'e ulaşacağız. Bayburt-Gümüşhane-Zigana, oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor. Erzurum'a toplam 19 istasyondan oluşacak kent içi tramvay hattı kurmak için çalışmalara başladık.

"KARŞIMIZA ÇIKANLAR ER OLSUN, ER"

Yalan ve iftira üzerinden seçim yarışına çevirmek istiyorlar. Siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız, ama meydan er meydanı olacak, karşımıza çıkanlar da er olacak, er. Er olacak ki ülkemiz ve milletimiz hayrına neticeler olsun. Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında kirli pazarlıklar yaptılar. Amaç Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı devirmek. Yerine ne koyacaklar? Belli değil. Hadi bunu başardılar, gelince ne yapacaklar, söyledikleri tek şey, yaptıklarımızı yıkacaklar. Her şeyi eskiye döndürecekler."