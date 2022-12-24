Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Naci Çağlar,
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Çakmak,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Bakan,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cem Zorlu,
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kul,
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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