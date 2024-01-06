Son Dakika... Resmi gazetede yayımlandı: 2 yeni bakan yardımcısı atandı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 02:15

Güncelleme: 06.01.2024 - 02:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Abdulkadir Polat atandı.

Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.