Son Dakika... Resmi gazetede yayımlandı: 2 yeni bakan yardımcısı atandı

Son dakika gelişmesi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 02:15
Son Dakika... Resmi gazetede yayımlandı: 2 yeni bakan yardımcısı atandı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Abdulkadir Polat atandı.

Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.


Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan bakan yardımcısı

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