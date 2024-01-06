Son Dakika... Resmi gazetede yayımlandı: 2 yeni bakan yardımcısı atandı
Son dakika gelişmesi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Abdulkadir Polat atandı.
Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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