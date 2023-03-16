Resmi gazetede yayımlandı: Erdoğan'dan İskilipli ataması

Kurtuluş Savaşı ve Atatürk karşıtı İskilipli Atıf’ın mezarındaki anmaya katılarak büyük tepki çeken eski İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığı’na atandı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00
Resmi gazetede yayımlandı: Erdoğan'dan İskilipli ataması
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Alevi derneklerinin Aleviliği kültür olarak göstermesi nedeniyle eleştirdiği Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 9 Kasım’da kurulmuştu.

Alevi örgütlerinin “Aleviliği yok sayan anlayış, şimdi devletin bir kurumunun içine hapsederek, tek sorunumuz elektrik, su, bakım, onarım, tadilatmış gibi bir anlayışla yaklaşmaya çalışıyor” tepkisini gösterdiği başkanlığa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek atanmıştı. Erdoğan, Muharrem Eligül’ü de başkan yardımcılığına getirdi.

Eligül, İskilip Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada 2021’de, Kurtuluş Savaşı karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, “vatana ihanet” suçundan idam edilen İskilipli Atıf’ın anmasına katılmıştı. Muhalefetin tepki gösterdiği Eligül, bir süre sonra Ayaş Kaymakamlığı’na getirilmişti. Eligül, böylece bakanlığa geçmiş oldu.


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