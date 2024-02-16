Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!
Son dakika gelişmesi... DEÜ Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar Cumhurbaşkanlığı kararıyla Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.
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