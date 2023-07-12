Saadet ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı: 'Bugün siyasette yeni bir milat'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:32

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:52

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri sonrasında görüşme içerisine girdi.

Görüşmeler sonucunda geçen hafta uzlaşma sağlandı. Yeni kararla birlikte Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında bir Meclis grubu kuruldu.

İLK GRUP TOPLANTISI

Saadet Patisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te ilk ortak grup toplantısını düzenledi.

Salonun tamamen dolu olduğu ve pek çok katılımcının ayakta izlediği toplantıda kürsüye ilk olarak SAADET Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Bilge başkan” sloganları eşliğinde çıktı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun cümlelerinin satırbaşları şu şekilde:

* Hepimiz heyecanlıyız. Çok uzun bir aradan sonra bir araya geldik. İnşallah hayırlı hizmetlere imza atacak arkadaşlarımız. Bu ilk grup toplantımıza bizleri kırmayarak iştirak eden bütün kardeşlerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Siyaset tarihimize kayıt düşecek bir gündeyiz. Uzunca bir aradan sonra, buradayız. TBMM'nin 28 Dönemi'nde Saadet Partisi Meclis Grubumumuzun ilk grup toplantısını yapıyoruz. Saadet Partisi Meclis Grubumuzun önceliği önce ahlaktır.

* Sayın Davutoğlu'na ve arkadaşlarına tevazu ve özveriye dayalı, birlikte siyaset yapma süreci için şükranlarımı iletmeyi görev biliyorum. Siyaseti kişisel kazan imkanı kabul edenler bizi anlayamazlar. Biz siyaseti; millete hizmet üretme fırsatı kabul edenleriz. Bizim için siyasi makamlar kudret sahibi olmaya değil, adaleti kurmaya bir araçtır. İnanıyorum ki bu grup; milletin beklentilerinin mecliste söz, ses ve siyaset olarak vücut bulmasını sağlayacaktır. Matematik hesapların, politik kurnazlıkların öznesi olmayacaktır.

* Bu meclis grubu; Milli Görüş siyasetinin meclisteki karargahıdır. Bu meclis grubu Erbakan hocamızın özümsediği ve hedef edildiği adil devlet ideallerinin meclis grubudur. Milli Görüşü gömlek sanıp çıkaranlar, kesinlikle bizi anlayamazlar, kavrayamazlar.

"YALANLA SEÇİM KAZANIYORLAR"

* Seçimden bu güne kadar yapılmayanlara baktığımız, yalanla seçim kazanıyorlar demekten kendimiz alamıyoruz. Seçimlerin üzerinden iki ay geçti. İktidar tarafından bu süreçte ortaya konan icraatlar var. Şunu görmek gerekir ki; Sayın Erdoğan, dile getirmediği birçok icraata da girişmiş bulunuyor. Seçim beyannamelerinde yer almayan birçok husus kısa sürede icraata koyuldu. Seçimden sonra iktidar, milletin kesesine el atmaktan çekinmedi. 2023 yılında ödenecek MTV'nin iki kata çıkarılması vaatlerde yoktu. Ama hemen hayata geçirildi. KDV'nin artması da yoktu. Ama hemen artış yapıldı.

* Politika faizini yüzde 75 artırmakta geçirmediler, vergi harçlarında yüzde 58 artış yaptılar. Vergi muafiyeti vaat ettiler. Yurt dışından telefonların kayıt ücreti 6 bin liradan 20 bin liraya çıkartıldı. İktidarın 45 günlük icraatlarıyla enflasyon yükselmeye devam ediyor.

* Hayatı pahalılaştıran iktidar, emeği ucuzlatmayı, emekliyi ise yardıma muhtaç bırakmayı başarmış görünüyor. Ev sahiplerine yüzde 25 sınır koyan iktidar bu sınırı keşke enflasyon ve vergiler için de koyabilseydi. İktidarın yolda gördüğü herhangi bir partiye dahil “ittifaka katıl” daveti yapmaya mahkum bir kimliğe bürünmesi şaşılacak bir manzaranın ortaya çıkmasına vesile oldu. Büyük ekonomi, müthiş büyüme, tek haneli enflasyon, sıfıra yakın faiz cümleleri kurarak seçmene yönelik tokatçılık icraatı kabarık birileri ile ortaklıktan kaçınmak elzemdir. Milletin emeğini değersizleştiren, emekçinin umudunu azaltan siyaset tokatçısının kim olduğunu açıkça söylemeye gerek yoktur. 15 Temmuz ihanet darbesinin finansörü ilan ettikleri ülkeyi şimdi Türkiye Yüzyılının finansörü yapmak isteyenlerden bahsediyorum.

ERDOĞAN'A 'İSVEÇ' TEPKİSİ

* İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mı Büyük Ortadoğu Projesi Eş başkanı olarak mı evet demek zorunda kaldınız? Biz inanıyoruz ki bu dönemde Büyük Ortadoğu Projesi hem ülkemiz hem de dünya barışı için en büyük tehdittir. İçinde bulunduğumuz dönemde biz bu gerçeği unutmamak mecburiyetindeyiz.

* Bu grup, bu parlamentoda dört-beş yerden maaş alan torpillilerin değil, atanamayan öğretmenlerin, öğrencilerin mücadelesini verecek. Beşli Çete'nin değil, işçinin mücadelesini verecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

'BEŞ TEMEL ÖLÇÜMÜZ OLACAK'

* Bizim, parlamento çalışmalarında beş temel ölçümüz olacak; Güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Bunu hayal ediyoruz. Atılan her adım 'Türkiye'yi güçlendiriyor mu?' diye bakacağız. Müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Getirilen düzenlemelerin milletin refahını artırıp, artırmadığına bakacağız. Gelen düzenleme milleti eziyor mu, sömürüyor mu diye bakacağız. Biz üreten, özgür, öncü bir Türkiye hedefliyoruz. Ölçümüz, terazimi budur. Buradan iktidara sesleniyorum; gelin israftan vazgeçin. Türkiye'nin kalkınmasını istiyorsanız önce kamuda israfı, ekonomide yolsuzluğu, adam kayırmayı bir tarafa bırakın. Biz de size o zaman destek veririz.

Karamollaoğlu'nun ardından kürsüye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı.

Davutoğlu'nun cümlelerinin satırbaşları şu şekilde:

* Erdemli siyaset öncülerine selam olsun. Bu erdemli siyaset mücadelesinde omuz omuza verdiğimiz Sayın Karamollaoğlu, değerli milletvekilleri ve misafirlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok çetin süreçlerden geçerek bu güne geldik. Tarih 20 Temmuz 2001. Rahmetli Başbakanımız, Erbakan, Saadet Partisi'ni kurdu. Bugün gelinen noktada Saadet Partisi'ni görmekten gurur duyuyorum.

* Aynı şekilde çileli bir yolculuktan sonra, ağır baskılar altında 12 Aralık 2019 tarihinde, tam bir samimiyetle yola çıkarak ülkenin üzerine çöken karabasan bulutlarını dağıtan cesur yürekli Gelecek Partisi kurucularına da selam ediyorum. Nice arkadaşlarımız bu yolda bedeller ödedi. Devlete nüfuz etmiş bazı çeteler, arkadaşlarımızı mahkemelere verdiler. Her düzeyde her bir Gelecek Partili mensub, ağır baskılar karşısında cesaretle direndi. İşte buradayız. Birlikte buradayız. Birlikte burada burada olacağız.

* 15 Temmuz’da hain bir çete devletimize nüfuz etmiş ve Meclisimizi bombalarken ayağa kalkan bir millet bu çeteye dur dedi. Bugünkü iktidar sahiplerine sesleniyorum, 15 Temmuz şehitlerinin kanı üzerinde kumar oynamayın. 15 Temmuz şehitlerinin elleri yakanızda olacak.

İKTİDARA SESLENDİ: 'MİLLETİMİZ SİZE BİR UYARI VERDİ'

* 1946 da dahil bugüne kadar gelen seçimler dahil devlet imkanlarının en hoyrat kullanıldığı bir seçim yaşadık. Montaj videolar yalan kampanyalarla tam bir psikolojik harp uygulandığı bir seçimdi. Buna rağmen yüzde 48-52 şeklinde bir denge oluştu. Toplumumuz karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış gibi görünüyor. Biz Gelecek ve Saadet Partisi milleti bütünleştirmenin, milletin vicdanını harekete geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Seçim sonrasında iktidar tüm devlet imkanlarını kullanarak kazandığı pirus zaferini geçmiş yolsuzluklarına ibra imiş gibi tutumunu değiştirmeden siyaset yöntemini kullanıyor.

"MUHALEFET CİDDİ BİR SAVRULMA YAŞIYOR"

* Halkın yüzde 48’i bize neden karşı çıktı diye düşünmediler. Milletimiz size bir uyarı vermiştir. Muhalefet kendi iç muhasebesini yaparken ciddi savrulma da yaşıyor. Altılı masanın kazanımlarını tehdit eder hale geldi. Seçmen bize bir mesaj vermiştir. Milletin iradesini tartışmayalım, millet bize ne demek istedi onu konuşalım. Biz şu sonuca vardık, milletin verdiği mesaj, “Bu iktidardan memnun değilim ama önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız” dedi millet. Milletimizin önüne güçlü bir alternatif koymak için bir araya geldik, artık önünüzde güçlü bir alternatif var.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

* İsveç'in üyeliğinin konuşulduğu bu günlerde, Bosna Hersek'in üyelik eylem süreci dondurulmuşken, masaya konulan en önemli dosyalardan birisi Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik süreci olmalıdır. Bakanlık ve Başbakanlık süreçlerimde takip ettiğim bu süre. maalesef bizden sonra takip edilmedi. Bu süreç önemlidir. Çünkü NATO'ya üyeliği ile birlikte Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü teminat altına alınacak ve Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek'in bu anlamda koruyucusu olacaktır.

'3-5 MİLYAR DOLAR İÇİN AVUÇ AÇMAYIN'

* 15 Temmuz 2016'da hain bir çete devletimize nüfuz etmiş ve bir gece milletimizi bombalarken, milletimiz bu çeteye 'Dur' dedi. 15 Temmuz şehitlerinin kanları üzerinde, kendi otoriter yolsuzluk düzenlerini kuran bugünkü iktidar sahiplerine sesleniyorum; 15 Temmuz'un aziz şehitlerinin kanı üzerinde kumar oynamayın. Kendi İçişleri Bakanınızın, 15 Temmuz'un faili ilan ettiği bir ülkeye, bugünkü ekonomik yoksullaşmanın sorumlusu olarak, gidip 3-5 milyar dolar için avuç açmayın.

'CUMHUR İTTİFAKI'NDAN KOPANLARIN OY VERECEĞİ BİR ALTERNATİF İÇİN ÇALIŞTIK'

* Sayın Karamollaoğlu ve biz seçim öncesinde çok çaba sarf ettik. Cumhur İttifakı'ndan kopanların rahatça oy verecekleri bir alternatif için çok çalıştık. Olmadı. Ama şimdi önümüze bakacağız. İki bakan değişmedi sadece; biri Kültür ve Turizm Bakanı biri ise Sağlık Bakanı. Niye? Çünkü tam seçim ortamında Ege'de imar yasağı getirilen yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Yetmedi. Anadolu'nun her bir köşesindeki yerlere rant olarak baktılar. Bizim meselemiz vatanın her bir köşesini korumaktır. İstanbul'u korumayı boynumuzun borcu biliyoruz. Onun için 'imar yasası' demiştik, karşı çıktılar.

* Eğer bir ülkenin gençleri, başka ülkelere gidebilmek için riski yolculukları göze alıyorsa vatan tehlikededir. Gençlere, 'Giderseniz gidin' diyen o hoyrat sese sesleniyorum; Bu vatanın evlatları, bu vatanda yaşamaya devam edecektir. Ama siz iktidardan gideceksiniz.

* AK Parti Genel Başkanı'ndan başlayarak Cumhur İttifakı'nın bütün üyelerine bakın. Hepsi seçim boyunca bizlere, ağır hakaretlerle saldırdılar, montaj videolar yayınladılar. Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmen kardeşlere de seslenerek, biz bölmeye değil birleştirmeye geliyoruz. Biz kutuplaştırmaya değil, kucaklaştırmaya geliyoruz.

"BİR HAFTA İÇİNDE TUTUM DEĞİŞTİRDİLER"

* Bir hafta önce Sayın Erdoğan, İsveç'e şöyle hitap etti; Boşuna uğraşma İsveç, sen benim mukaddes kitabım Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verdikçe NATO'ya giremezsin. Aynı günlerde Bahçeli, 'İsveç'le ilişkilerimizi keselim' diyordu. Bunlar böyle işte. Bir hafta içinde tutum değiştirdiler. Ne tutum koydunuz İsveç'e? Sebebi çok açık. Biden ile bir görüşme yapabilmek için taviz verdiler. Bundan sonra Sayın Erdoğan'ın ilk hedefi; Washington'a bir saatliğine de olsa gidebilmektir.

"BİZE LGBT'Cİ DİYEN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM..."

* Kapılar kapılar ardında bile ağzımızdan çıkmayan bir sözcük TBMM’de kadına yönelik söylenmişse kadına saygıdan söz edilebilir mi? Bu nezaketsizliğe son vermeye geleceğiz. Hekimlere “giderlerse gitsinler” diyen nobran sesi unuttuk mu?

* Her şeyin telafisi mümkündür. Bir tek umudu kaybederseniz telafi edemezsiniz. Başkalarının ahlakıyla ahlaklanmamayı ilke ediniyoruz. Bize LGBT’ci diyen Erdoğan’a sesleniyorum: Bu topluluktan LGBT’ci çıkmaz ama sizden de aileyi koruyan çıkmaz.

ERDOĞAN'A SERT SÖZLER: 'O ZAMAN SEN DE TOKATLANANSIN...'

* Tokatçı meselesi… Sayın Erdoğan bu tabirleri nereden buluyor bilemiyorum. Onlara hakaret, bize nezaket yakışır. HÜDA Par, YRP meclise zembille mi indi? Onlar da AK Parti’yi mi tokatladı? O zaman sen de tokatlanansın. Rıza Zarrab kimi tokatladı? Bu saatten sonra Hazineyi tokatlayan olursa karşısında 20 cesur yürek olacak. İki ay önce bizi Amerika'nın ajansları olarak nitelendirenler şimdi neredeler? Gerçek Türkiye Yüzyıllarını inşa edeceğiz. Siyasi iktidarın sonu gelirken, biz daha yeni başlıyoruz.

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurdu. Karar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından duyuruldu.

Yapılan ortak açıklamada, iki partinin "Saadet-Gelecek İttifakı" adı altında ittifak kurduğu bildirildi. Açıklamaya göre ittifak, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde de işbirliği yapacak.

İLK YIL SAADET BÜNYESİNDE

Grup, 28. Yasama Dönemi'nin ilk yılında Saadet Partisi bünyesinde kuruldu, başkanı ise Gelecek Partili Selçuk Özdağ oldu. Grup başkanvekilliği ise iki parti arasında bölündü. Bir yılın sonunda işbirliği yeniden değerlendirilecek.

20 MİLLETVEKİLİ

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükseldi.